YKS'ye giren öğrenciler soruları zor süreyi az buldu

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, Malatya'da 30 bin öğrencinin katılımıyla başlayan sınav saat 12.50 itibariyle sona erdi.

Sınavı iyi geçen öğrencilerin sevinçleri yüzlerinden okunurken, sınavı kötü geçenler ise moralsiz bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Sınav çıkışı duygularına ilişkin konuşan bazı öğrenciler sürenin azlığından, bazı öğrenciler soruların zorluğundan yakınırken, bazı öğrenciler ise soruların rahat olduğu ve sınavlarının iyi geçtiğini belirtti.

"Her zamanki gibi süre azdı ve yetmedi!"

Sürenin azlığından yakınan Berat İnan, "Aslında sınav kolaydı, çok zor değildi. Çalışmayla yapılabilecek sorulardı ama her zamanki gibi süre azdı ve yetmedi. İlk defa sınava giriyorum hedefimde matematik öğretmenliği var. Hem dershaneye gittim hem de evde çalıştım. İnşallah güzel bir sonuç bekliyorum. Yarın AYT de iyi geçerse hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık, hakkımızda hangisi hayırlı ise o olsun." dileğinde bulundu.

"Sorular uzun ve süre azdı"

Soruların uzun olmasından yakınan Miraç Çakmak, "Sorular uzun, süre de azdı. Sorular uzun olduğu için dikkatlice okumak gerekirdi. Bundan dolayı birkaç soruyu yetiştiremedim. Süre biraz daha uzun olsaydı çok daha iyi olurdu. Çok büyük bir hedefim yok, orta derece bir şey çıkarsa iyi olur." diye belirtti.

"Hedefim sağlık bölümüydü, inşallah güzel bir sonuç alırım"

Sınavın iyi geçtiğini söyleyen öğrencilerden İnci Batar, "12'nci sınıf öğrencisiyim. İlk defa sınava girdim. Sınav heyecanı fazlasıyla vardı ve hala devam ediyor. Daha önce Millî Eğitim Bakanlığı kolaylık sağlanacak diye açıklama yapmışlardı. Bence kolaylık sağlamışlardı, çünkü sorular kolaydı. Hedefim sağlık bölümüydü, çünkü pandemi döneminde sağlıkçılara çok iş düştü. Benim de bir faydam olsun diye sağlık bölümünü seçtim. İnşallah güzel bir sonuç alırız." temennisinde bulundu.

"Sınav beklediğimden kolay geçti"

Sınavın beklediğinden daha kolay geçtiğini söyleyen Sedanur Gündoğdu, bu sene yeterince çalışamadığı için çok iyi bir sonuç beklemediğini söyledi.

Gündoğdu, "ilk defa sınava girdiğim için heyecanlıydım. Hedefimde genetik mühendislik veya diş hekimliği vardı ama bu seneki çalışmamla bunları elde edemeyeceğim. Pandemiden dolayı sürekli ev ortamında bulunduğumuz ve kimse de doğru dürüst çalışmadığı için ben de çalışamadım. Sorular orta düzeyde sorulardı çok zor değildi." diye kaydetti.

"Matematik soruları zordu"

Matematik sorularının zor olduğuna vurgu yapan Berivan Arıkan, "Türkçe iyiydi, Fen idare edilecek düzeydeydi ama matematik zordu, matematik sorularında zorlandım. Açıkçası bu sene çok iyi bir şey beklemiyorum. Çünkü pek hazırlanamadım. İnşallah seneye daha iyi çalışır, güzel bir sonuç alırız." dedi.