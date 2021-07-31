YKS’ye AİHL damgası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu. Sonuçlar www. osym. gov.tr ‘de açıklandı.

Hayırlı olsun

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının tüm adaylar ile aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Aygün, üniversite tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihlerinde alınacağını belirtti. Aygün, “Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkân vermek amacıyla YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapacakları YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Birincilerin illeri belli oldu

Aygün, YKS şampiyonlarının illerini ise şöyle sıraladı:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi: Adana

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri: Sayısal: Adana Eşit Ağırlık: Konya Sözel: Adana

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri: Almanca: Balıkesir Arapça: Konya Fransızca: İstanbul İngilizce: İstanbul Rusça: Bursa

Ders derste öğreniliyor

YKS AYT sözel birincisi Hasan Mert, “Ders, en iyi derste öğreniliyor. Ben bunu bir kez daha deneyimlemiş oldum” dedi.

Hayali ceo olmak

Üniversite konusunda kararını vermediğini dile getiren Mert, “Hangi bölümü okumak istediğime karar vermedim. Tercih döneminde farklı üniversiteleri görüp adım atacağım. Aslında benim CEO olmak ama bunun için hangi bölümü okumalıyım bilmiyorum. Sadece çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Adana’dan çok güzel dereceler çıktı. Diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” diye konuştu. Mert, gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarına ise “YKS’de ter dökecekler, daha önce çıkmış soruları çok iyi incelemeliler. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kitapları da çok iyi takip etmeliler” tavsiyelerinde bulundu.

Takdire şayan

Bu arada Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri YKS’ye de damgalarını vurdu. Kartal AİHL’de öğrenim gören Saliha Gülru Şentop AYT (Eşit Ağırlık) 32’nciliği elde etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kızı olan Saliha Gülru, YKS’ye İstanbul’da girmişti. Ayrıca Ankara Kız AİHL’den 5 öğrenci derece elde etti. Konya Tahir Büyükkörükçü AİHL’den Muhammed Selman Güçlü YDT birincisi, Bursa İpekçilik AİHL’den Abdurrahman Yılmaz YDT 6’ncısı ve AYT (Sözel) 18’incisi, Adana Rukiye Yaşar Kısacak AİHL’den Ömer Faruk Çelik AYT (Sayısal) 8’incisi, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL’den Güzide Lale Hidayetoğlu AYT (Sözel) 89’uncusu, Erciyes Anadolu AİHL’den Ömer Faruk Korkmaz AYT (Sayısal) 199’uncusu oldu.

Öğrencilere liselerde destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, Twitter’dan “Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler” başlığıyla yaptığı paylaşımda “Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık” ifadelerini kullandı.

YÖK Sanal Fuarı'na ilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’e ilgi yoğun. Fuar aracılığıyla yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine görsel ve işitsel materyallerle tanıtım yapılıyor. Potansiyel öğrencilere ve ailelerine Türk yükseköğretim sistemi hakkında bilgi veriliyor.