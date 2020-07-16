Üniversite sınavı bu sene koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirildi. YKS üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YKS’nin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı. Öğrenciler açıklanan soru ve cevaplarla tahmini puanlarını hesapladı. Milyonlarca kişi üniversite sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Geldik üniversite sınavıyla ilgili merak ettiğiniz soruların cevabına. YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Üniversite tercihlerinin ise sonuçlardan bir gün sonra başlaması bekleniyor. Ancak tercuh takvimiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.