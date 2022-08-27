YKS tercih ne zaman son? YKS 2022 boş kontenjanlar | YKS 2 tercih kılavuzu 2022

YKS ek tercih yapma ekranı ile tercihlerini yapacaklar arama motorlarına ve ÖSYM AİS sayfasına yöneldi. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayınlanıp yayınlandığı merak ediliyor. YKS ek tercih ne zaman, bu ay başlıyor mu? Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı, ÖSYM ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih yapma ekranı açıldı mı? YKS 2 tercih kılavuzu 2022 nasıl ulaşılır?

Ön lisans veya lisans programına yerleşemeyen adayların ek tercihleri bekliyor. Üniversite kayıtları devam ederken YKS ek tercih hakları için aramalar da devam ediyor. ÖSYM duyuru sayfasını sık sık ziyaret eden adaylar YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Ek tercihler üniversite boş kontenjanlar listesine göre yapılacak. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı, YKS ek tercih ne zaman?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde tamamlandı. Üniversite kayıtları sonrasında gözler YKS ek tercihlere çevrildi. YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL, NERDEN YAPILACAK?

YKS ek tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

YKS taban puanları 2022 ÖSYM SORGULMA için TIKLAYINIZ

YKS tercih ne zaman son?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS ek tercih ÖSYM başvurularının üniversite kayıtlarının tamamlaması ardından alınması bekleniyor.

YKS 2. tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih ekranı

YKS 2 tercih kılavuzu 2022 SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

ÖSYM EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

YKS ek yerleştirme için YKS boş kontenjanlar listesi dikkate alınacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.



ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.