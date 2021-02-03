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Eğitim YKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak 2021
Eğitim

YKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak 2021

YKS 2021 ücreti ne zaman ödenecek? 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sınava girecek olan adaylar başvuru tarihini ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru ücreti ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:18:00 -
YKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak 2021

2021 YKS başvuruları ne zaman? Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday başvuru tarihini ve ücretlerin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak 2021

2021 YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapabilecek. YKS 2021 başvuru ücreti henüz belli değil. 2021 YKS kılavuzu yayınlandığında başvuru ücreti de belli olacak. Öğrenciler başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ya da E devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru işlemi sırasında adaylardan HES kodu istenecek. Başvuru işlemi öncesinde adayların e devlet, sms ya da Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan HES kodu oluşturması gerekiyor. Başvuru işlemi ardından öğrenciler kılavuzda yer alacak bankalar aracılığıyla ödemelerini yapacak. Ödeme yapan adayların başvuru işlemi tamamlanmış olacak. Ödemeleri banka şubelerinden ya da online banka kanallarıyla yapabilirsiniz.

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