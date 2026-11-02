Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

Uygulama aşamaları: Siyah turp bol suyla yıkanarak üzerindeki kirlerden arındırılıyor. Turpun üst bölümü kapak şeklinde kesiliyor. İç kısmı, tabanına zarar vermeden dikkatlice oyuluyor. Açılan boşluğa bal ilave ediliyor. Kesilen parça yeniden kapatılıyor. Turp, altından sıvının akabileceği temiz bir kabın üzerine yerleştiriliyor. Bir süre sonra oluşan sıvı temiz bir kaba alınarak uygun koşullarda muhafaza ediliyor. SİYAH TURP TÜKETMENİN BESLENME AÇISINDAN FAYDALARI Siyah turp, turpgiller ailesine ait sebzeler arasında yer alıyor. İçeriğinde bulunan C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunurken lif de sindirim sisteminin düzenli çalışmasında rol oynuyor. Ayrıca turpgillerde bulunan glukozinolatlar, bitkilerin doğal savunma bileşenleri arasında bulunuyor. Bu maddeler üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülse de siyah turp tüketmenin belirli hastalıkları önlediği veya tedavi ettiği sonucuna ulaşmak için yeterli kanıt bulunmuyor. Bu nedenle siyah turpun tek başına bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemesi, dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi gerekiyor. Bal içeren karışımların kullanımında bazı grupların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklere botulizm riski nedeniyle kesinlikle bal verilmemesi gerekiyor. Diyabet hastalarının ise balın kan şekerini yükseltebileceğini göz önünde bulundurması önem taşıyor. Bal veya turpgiller ailesindeki sebzelere karşı alerjisi bulunan kişilerin de bu karışımı tüketmeden önce dikkatli olması gerekiyor.