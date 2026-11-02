Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok
Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte öksürük, boğaz kuruluğu ve tahriş gibi şikâyetler de daha sık gündeme geliyor. Özellikle gece saatlerinde artan öksürük, uyku düzenini bozarak günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönemde ilaç dışı destek arayanların başvurduğu geleneksel yöntemlerden biri de siyah turp ve bal karışımı oluyor. Meğer az malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, boğazı rahatlatmak amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor. Peki, siyah turp ve bal karışımı nasıl hazırlanıyor, gerçekten öksürüğü hafifletiyor mu? İşte detaylar...