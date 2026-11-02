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Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam! Beşiktaş’ın deplasman kabusu sürüyor! İçeride kara pençe dışarıda bol kepçe Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok  Benzin ve motorinden sonra sıra otogazda! Tarih verildi, LPG’ye tek seferde yüzde 20 zam geliyor Görüntüsü adeta mest ediyor: İnce kabuğu doğal vitamin! 'Deve Dişi’ nar olarak biliniyor... 3 bin hektarda yetişiyor İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren taslağın ayrıntıları! Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu Hallaçlık mesleğinin son temsilcileri: Yarım asırlık dede mirasını yaşatıyorlar Türk gemisi battı Türkiye’den İran’a aynı görüntüler! Peki kutladıkları “Cadılar Bayramı” aslında ne?
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Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

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Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte öksürük, boğaz kuruluğu ve tahriş gibi şikâyetler de daha sık gündeme geliyor. Özellikle gece saatlerinde artan öksürük, uyku düzenini bozarak günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönemde ilaç dışı destek arayanların başvurduğu geleneksel yöntemlerden biri de siyah turp ve bal karışımı oluyor. Meğer az malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, boğazı rahatlatmak amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor. Peki, siyah turp ve bal karışımı nasıl hazırlanıyor, gerçekten öksürüğü hafifletiyor mu? İşte detaylar...

#1
Foto - Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

Kış aylarında evde hazırlanan karışımlar yeniden ilgi görürken siyah turp ve bal ikilisi de merak edilen tarifler arasında bulunuyor. İki besinin farklı özellikleri, bu karışımın özellikle boğaz rahatsızlıklarında tercih edilmesine neden oluyor. Ancak geleneksel kullanım ile bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemlerini birbirinden ayırmak gerekiyor.

#2
Foto - Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

BAL ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLABİLİYOR Öksürük sırasında boğazda oluşan kuruluk ve tahriş, şikâyetlerin daha rahatsız edici hale gelmesine neden olabiliyor. Balın yoğun kıvamı, boğaz yüzeyini geçici olarak kaplayarak rahatlama sağlayabiliyor. Bazı araştırmalar, balın özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı gece öksürüğünü azaltabileceğine işaret ediyor. Siyah turp ise lif, C vitamini ve çeşitli bitkisel bileşenler içeriyor. Beslenme açısından değerli bir sebze olan turpun öksürük üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel çalışmalar ise sınırlı. Bu nedenle siyah turp ve bal karışımının enfeksiyonu iyileştirdiği veya öksürüğü tamamen ortadan kaldırdığı söylenemiyor.

#3
Foto - Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

SİYAH TURP VE BAL KARIŞIMI EVDE NASIL YAPILIR Geleneksel tarifte siyah turpun iç kısmı oyularak balın sebzenin içerisinde bekletilmesi sağlanıyor. Bu süreçte turptan çıkan sıvı, balla birleşerek tüketilen karışımı oluşturuyor. Hazırlamak için orta büyüklükte bir siyah turp ve 1-2 tatlı kaşığı bal yeterli oluyor.

#4
Foto - Siyah turpun içine ekleyin! Meğer o öksürüğü kesip boğazlara iyi geliyormuş! Öyle bir şey ki... Böylesi yok 

Uygulama aşamaları: Siyah turp bol suyla yıkanarak üzerindeki kirlerden arındırılıyor. Turpun üst bölümü kapak şeklinde kesiliyor. İç kısmı, tabanına zarar vermeden dikkatlice oyuluyor. Açılan boşluğa bal ilave ediliyor. Kesilen parça yeniden kapatılıyor. Turp, altından sıvının akabileceği temiz bir kabın üzerine yerleştiriliyor. Bir süre sonra oluşan sıvı temiz bir kaba alınarak uygun koşullarda muhafaza ediliyor. SİYAH TURP TÜKETMENİN BESLENME AÇISINDAN FAYDALARI Siyah turp, turpgiller ailesine ait sebzeler arasında yer alıyor. İçeriğinde bulunan C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunurken lif de sindirim sisteminin düzenli çalışmasında rol oynuyor. Ayrıca turpgillerde bulunan glukozinolatlar, bitkilerin doğal savunma bileşenleri arasında bulunuyor. Bu maddeler üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülse de siyah turp tüketmenin belirli hastalıkları önlediği veya tedavi ettiği sonucuna ulaşmak için yeterli kanıt bulunmuyor. Bu nedenle siyah turpun tek başına bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemesi, dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi gerekiyor. Bal içeren karışımların kullanımında bazı grupların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklere botulizm riski nedeniyle kesinlikle bal verilmemesi gerekiyor. Diyabet hastalarının ise balın kan şekerini yükseltebileceğini göz önünde bulundurması önem taşıyor. Bal veya turpgiller ailesindeki sebzelere karşı alerjisi bulunan kişilerin de bu karışımı tüketmeden önce dikkatli olması gerekiyor.

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