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Yaşam Toka yutan kedi, misina yutan karabatak! Can dostlarımızın şifa bulduğu hastane
Yaşam

Toka yutan kedi, misina yutan karabatak! Can dostlarımızın şifa bulduğu hastane

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Toka yutan kedi, misina yutan karabatak! Can dostlarımızın şifa bulduğu hastane

İzmir’de faaliyet gösteren Seyrek Hayvan Hastanesi sıra dışı vakalara müdahale ederek, günlük hayattaki dilsiz dostlarımızın hayatını kurtarıyor. Bir kedinin midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası, başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarıldı. Misina yutan bir karabatağın da tedavi edildiği hastanede, her gün yaklaşık 10 ortopedi ameliyatı gerçekleştiriliyor.

İzmir’de kedi ve köpeklerden yaban hayatına kadar birçok canlının tedavi edildiği Seyrek Hayvan Hastanesi’nde veteriner hekimlerin karşılaştığı vakalar şaşırtıyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Seyrek Hayvan Hastanesi'nde, kedi ve köpeklerden yaban hayatı canlılarına kadar pek çok hayvanın tedavi ve ameliyatları gerçekleştiriliyor. Yılın 365 günü, 7 gün 24 saat hizmet veren hastanede, üç vardiya halinde çalışan veteriner hekimler her gün onlarca cerrahi müdahalede bulunuyor. Hastane, sahipsiz hayvanlara hizmet verirken sahipli kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyonlarını da randevu sistemiyle gerçekleştiriyor.

 

Her gün pek çok ameliyat yapılıyor

Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hayvan ambulansıyla hastaneye getirilen ve ameliyat ya da ileri görüntülemeye ihtiyaç duyan hayvanların önce muayene edildiğini, ardından gerekli tetkiklerin yapıldığını belirtti. Kırık, çıkık ve yabancı cisim vakalarında cerrahi müdahalede bulunduklarını söyleyen Özlülerden, "Sadece ortopedi alanında günde yaklaşık 10 ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında farklı cerrahi müdahalelerimiz de var" dedi. Ameliyat sonrası bakımları diğer bakımevlerinde sürdürülen hayvanlardan tedavisi tamamlananlar kısırlaştırılıyor. Kediler alındıkları yere bırakılırken sahipsiz köpeklerin sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşması hedefleniyor.

 

Sevimli dostlarımızın midelerinden çıkanlar şaşırttı

Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hastanede kırık ve çıkık ameliyatlarının yanında sıra dışı vakalara da müdahale ettiklerini söyledi. Bu vakalardan birinin, midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası çıkarılan bir kedi olduğunu belirten Özlülerden, "Muhtemelen duyarlı bir vatandaşımızın eve aldığı bir kediydi. Tokayı yutmuş olabileceğini düşünüyoruz. Cerrahi müdahaleyle midesinden çıkardık" dedi.

Başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarıldığını, mesanesinde büyük bir taş tespit edilen kedinin de ameliyat edildiğini anlatan Özlülerden, "Röntgen incelemesinde mesanesinde oldukça büyük bir taş olduğunu belirledik ve cerrahi müdahaleyle çıkardık. Bu tür durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken müdahale çok önemli" diye konuştu.

 

Pek çok canlıya yardım eli uzatılıyor

Hastanede yaban hayatı canlılarının da tedavi edildiğini belirten Özlülerden, balıkla birlikte misina yutan bir karabatağın midesinden iki misina ucu çıkardıklarını anlattı. Özlülerden, bir kedinin ön bacağındaki ateşli silah yaralanmasına müdahale ederek kurşunu çıkardıklarını, diyafram fıtığı bulunan kedilerin de ameliyat edildiğini söyledi.

 

"Doğayı birlikte paylaşıyoruz"

Veteriner hekimlik mesleğini, canlılara yardım etmek için seçtiklerini belirten Özlülerden, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayvanların yaralarını sarmaya, imkanlarımızı artırarak onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu dünyayı paylaştığımız kedi, köpek gibi pek çok canlı dostumuz var. Onların refahını ve yaşam standartlarını yükseltmeliyiz. Doğayı birlikte paylaştığımızı unutmamalı, birlikte yaşamaya devam etmeliyiz."

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