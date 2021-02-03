2021 YKS başvuru tarihi | 2021 YKS başvuruları 4 Şubat’ta başlayacak. Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınav ücreti 2021 ne kadar?

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 4 Şubat’tan itibaren yapabilecek.

YKS’ye girecek olanlar başvuru tarihi kadar başvuru ücretini de merak ediyor. 2021 YKS başvuru ücreti henüz belli değil. Ücret başvuruların başlamasıyla yayımlanacak 2021 YKS kılavuzunda yer alacak. Adaylar başvuruları ÖSYM AİS ya da E devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Adaylar başvuru işlemleri öncesinde HES kodu oluşturmak zorunda. Başvuru adımından sonra kılavuzda yer alan hesap numaralarına dilerlerse banka şubelerinden dilerlerse de online bankacılık üzerinden ücretlerini yatırabilir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

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