  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS sınav ücreti 2021 ne kadar?
Eğitim

YKS sınav ücreti 2021 ne kadar?

YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 yılında gerçekleşecek üniversite sınavına hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman yapılacağını, sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2021 YKS ücreti ne kadar? 2021 YKS ücreti belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:05:00 -
YKS sınav ücreti 2021 ne kadar?

2021 YKS başvuru tarihi | 2021 YKS başvuruları 4 Şubat’ta başlayacak. Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınav ücreti 2021 ne kadar?

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 4 Şubat’tan itibaren yapabilecek.

YKS’ye girecek olanlar başvuru tarihi kadar başvuru ücretini de merak ediyor. 2021 YKS başvuru ücreti henüz belli değil. Ücret başvuruların başlamasıyla yayımlanacak 2021 YKS kılavuzunda yer alacak. Adaylar başvuruları ÖSYM AİS ya da E devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Adaylar başvuru işlemleri öncesinde HES kodu oluşturmak zorunda. Başvuru adımından sonra kılavuzda yer alan hesap numaralarına dilerlerse banka şubelerinden dilerlerse de online bankacılık üzerinden ücretlerini yatırabilir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu: Erdoğan siyaseti bırakırsa...
Gündem

Bakan Soylu: Erdoğan siyaseti bırakırsa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." ifadele..
Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan kişiler seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilmekte. P..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken dolar ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Uzmanlar, bazı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay