YKS önlisans tercihleri nasıl yapılır 2019? YÖK atlas önlisans tercih robotu

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. YSK 2019 puanlarına göre bir önlisansa yerleşecek olan öğrenciler ÖSYM YKS 2019 üniversite önlisans taban puanlarını merak etmekte. Üniversite öğrencilerinin YKS önlisans tercihlerini yapma noktasında YÖK'den önemli bir hizmet devreye giriyor. YKS önlisans taban puanları, başarı sıralaması ve en düşük ve en yüksek puanlarının yer aldığı YÖK önlisans atlas tercih robotu yine öğrencilerin yardımcı kılavuzu olacak. Peki YÖK önlisans atlas tercih robotu nasıl yapılır? İşte YKS önlisans 2019 tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar...

YÖK ATLAS ÖNLİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu ne işe yarar?

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki önlisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir.

Yazılım, 2015, 2016 ve 2017 ÖSYS ile 2018 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin önlisans programlarını (meslek yüksekokulu) kapsamaktadır.

YÖK atlas tercih robotu nasıl yapılır? YKS 2019 tercih işlemleri

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