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Eğitim YKS başvurusu için HES kodu nasıl nereden alınır?
Eğitim

YKS başvurusu için HES kodu nasıl nereden alınır?

YKS başvurusu HES kodu al | Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu uygulaması girdi. YKS’ye başvuracakların öncelikle HES kodu alması gerekiyor. Peki, YKS başvurusu için HES kodu nereden nasıl alınır? HES kodu başvuru ekranı | YKS için HES kodu

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:21:00 -
YKS başvurusu için HES kodu nasıl nereden alınır?

YKS 2021 HES kodu al | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alana girişte HES kodu isteniyor. Sınavlar içinde adaylardan HES kodu talebinde bulunuluyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? YKS için HES kodu nereden alınır?

YKS başvurusu için HES kodu nasıl nereden alınır?

YKS 2021 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 4 Şubat ile 2 Mart arasında alınacak. Başvurular öncesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün önemli açıklamalarda bulundu. Aygün, “

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek” dedi.

Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

HES kodunu e devlet üzerinden, SMS ile ya da Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan alabilirsiniz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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