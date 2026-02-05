YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ücreti 2026

Üniversiteye geçiş sürecinin ilk ve en önemli adımı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hazırlanan adaylar, 2026 YKS başvuru tarihlerini, başvuru sürecinde izlenecek adımları ve sınav takvimini yakından takip ediyor. Bu nedenle “2026 YKS başvuruları ne zaman”, “YKS başvuruları nasıl yapılır” ve “YKS sınavları hangi tarihte” soruları adaylar tarafından araştırılıyor.

2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumları için başvurularını bu tarihler arasında tamamlayacak.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi ise 10–12 Mart 2026 tarihleri olarak belirlendi.

YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

2026 YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. Kimlik bilgileri ve fotoğrafı güncel olmayan adaylar ise başvuru merkezlerinden destek alabilecek.

Başvuru sürecinde TYT, AYT ve YDT oturum seçimleri sistem üzerinden yapılacak ve tüm işlemler elektronik ortamda takip edilecek.

2026 YKS başvuru ücreti belli oldu mu?

2026 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav ücreti oturum başına 450 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılına ait güncel başvuru ücretleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak.

Adaylar, sınav ücreti, ödeme yöntemleri ve geç başvuru ücretine ilişkin tüm detaylara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

2026 TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.

Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 21 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.