YKS başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM 2021 YKS sınavı başvuru tarihi YKS ücreti
YKS 2021 sınavına hazırlanan öğrenciler üniversite sınavı başvuru tarihlerini merak ediyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan öğrenciler derslerine uzaktan eğitim üzerinden devam etmekte. 1 Mart itibariyle LGS sınavına girecek 8. sınıflar ile YKS sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşarken ÖSYM 2021 YKS sınav takvimini açıkladı. YKS sınav başvurusunda bulunmaya hazırlanan adaylar, YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuruları ne zaman sona erecek? sorularını sormakta. İşte detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihlerini, sınav tarihleri gibi bilgileri adaylarla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ÖSYM 2021 Sınav Takvimi ile bu yıl yapılacak sınavlara dair tarihler belli olurken, bu sınavlar arasında en çok merak edilenlerden biri de YKS oldu. Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.
YKS başvuruları ne zaman sona erecek?
YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu. ÖSYM 2021 YKS sınav başvuru kılavuzu için tıklayın