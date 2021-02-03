Milyonlarca aday üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürüyor. Adaylar YKS 2021 başvurularını nasıl nereden yapabileceklerini araştırıyor. Peki, YKS başvurusu ne zaman başlayacak?

YKS başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

2021 YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuruları nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor” dedi.

Aygün, “Adaylar, ayrıca ais.osym.gov.tr internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek" dedi.

Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin " ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

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