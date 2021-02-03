YKS başvuruları için HES kodu gerekecek mi? YKS başvuruları için HES kodu nasıl alınır?

Üniversiteye girişte ilk adım olan YKS sınavı için başvurular yarın başlayacak. Binlerce adayın katılacağı sınava dair bazı detaylar merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre; YKS sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Şubat ayında başlayacak başvurular için ise HES kodu gerekecek.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde alınmaya başlayacak. 2 Mart tarihinde başvuru alımları tamamlanacak.

YKS başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS başvuruları için HES kodu gerekecek mi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin adayların hangi başvuru platformunu tercih etse de HES koduna sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifre bilgileri ile girişlerini yapacak. Aday kişilerin kayıtlarını gerçekleştirmelerinin ardından belirli başvuru ücretini ödemeleri gerekecek.

YKS başvuruları için HES kodu nasıl alınır?

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES koduna sahip olmaları gerekecek.

HES kodu 3 farklı yoldan sahip olunabilir. Bunlar şu şekilde;

1. yol; Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne girip ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklamanız gerekir. ''KOD KULLANIM SÜRESİ''ni seçip kodunuzu oluşturabilirsiniz.

2. yol; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazdıktan sonra 2023'e SMS olarak gönderin. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e iletilir.

3. yol; HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden alabilmeniz mümkündür.