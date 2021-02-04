2021 YKS başvuru ücreti | Üniversite sınavına hazırlanan milyonların beklediği başvurular başladı. 4 Şubat Perşembe günü başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvurular ise 17-18 Mart'ta alınacak. Adaylar başvuru yaptıktan sonra ödemelerini gerçekleştirmek durumunda. Peki, YKS başvuru ödemeleri ne zaman nasıl ödenecek?

YKS başvuru ücreti nasıl ödeniyor? 2021 YKS başvuru ücreti ne zamana kadar ödenir?

YKS 2021 başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS ya da E devlet üzerinden alınacak. Başvuru ücretleri 3 Mart 2021’e kadar ödenebilecek. Adaylar YKS ücretlerinin nasıl ödeneceğini merak ediyor.

Ödemeler banka şubeleri, ATM'ler ve internet üzerinden yapılabiliyor. Adayların sınav/başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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