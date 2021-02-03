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Eğitim YKS başvuru ücreti 2021 ne kadar?
Eğitim

YKS başvuru ücreti 2021 ne kadar?

YKS 2021 sınavına hazırlanan adaylar YKS ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:52:00 -
YKS başvuru ücreti 2021 ne kadar?

ÖSYM 2021 Sınav Takvimine göre YKS başvuru tarihlerine az bir süre kaldı. YKS başvuru ücretlerini yatıracak adyalar "YKS başvuru ücreti 2021 ne kadar?" sorusunu merak ediyor.

YKS başvurları ne zaman başlıyor?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS başvuru ücreti 2021 ne kadar?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

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