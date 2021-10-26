YKS 3. ek yerleştirme olacak mı? ÖSYM 2021 YKS 3. ek yerleştirme yapar mı?

2021 YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemleri gerçekleştirildi. YKS 2. ek tercih başvurusunda bulunacak adaylar, tercihlerini 14-18 Ekim tarihleri arasında ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden YKS 2. ek yerleştirme tercihlerinde bulundu. YKS 2. ek tercih başvuru süresini tamalanmasıyla birlikte gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını 22 Ekim’de ÖSYM sonuç sayfası üzerinden erişime açtı.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların 2021 YKS 2. ek yerleştirme kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM2021 YKS 2. ek yerleştirme elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)

YKS 3. ek yerleştirme olacak mı?

ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih başvurusu alacak mı? YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde kalan boş kontenjan durumuna göre 3. ek yerleştirme olup olmayacağı netlik kazanacak. ÖSYM'den henüz 3. ek yerleştirme ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçen yıllarda YKS 2. ek yerleştirme yapılmıyordu. YKS 2. ek tercih başvurusu alımları sadece bu seneye özel olarak alındı. Yani YKS 2. ek tercih üniversite adayları için sürpriz olmuştu. Üçüncü bir sürpriz olup ÖSYM 3. ek yerleştirme başvurusu alır mı? araştırılan konular arasında.