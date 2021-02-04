YKS 2021 sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

YKS 2021 geç başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS geç başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 YKS geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.)

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir. 2020-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2021-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2021-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2021-YKS Başvuru Ücreti: 25,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, %50 artırımlı olarak Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

YKS başvuru işlemi nasıl yapılacak?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2021-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) HES Kodunun Edinilmesi: Sınava başvuracak 0’la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedi.

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