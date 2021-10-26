YKS 2. yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS 2 ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercih başvuruları 14?18 Ekim tarihleri arasında alındı. YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir programa yerleşemeyen adaylar 140 TYT, 170 AYT puanı ile 2. ek tercihlerde bulundu. YKS 2. ek yerleştirem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS 2. ek yerleştirem ile üniversiteyi kazanan adaylar ek yerleştirme üniversite kayıt tarihlerini sorgular oldu. Peki YKS 2. ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih sonucuna göre üniversite kayıtları ne zaman?

YKS 2. tercih sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. yerleştirme sürecine katılan adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi ne zaman? 2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları başladı mı ne zaman başlayacak?

2021 YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM’nin 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgiye göre ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıt yapmak isteyenlerin ise işlemlerini ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirebileceği duyuruldu.