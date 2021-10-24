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Eğitim YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite ek kayıtlar ne zaman 2021 2022?
Eğitim

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite ek kayıtlar ne zaman 2021 2022?

YKS 2. ek yerleştirme tercihinde bulunan adayların merakla beklediği YKS 2. et tercih sonuçları 22 Ekim’de SYM tarafıdan açılandı. YKS 2. ek yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar YKS 2. ek tercih yerleştirme üniversite kayıtlarının ne zaman yapacağını merak eder oldu. Peki 2021 YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:09:00 - 2021-10-24 08:10:09
YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite ek kayıtlar ne zaman 2021 2022?

YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM YKS 2. ek tercih başvurusu başladı. 2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapmakta.

ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme başvuru tarihleri 18 Ekim’de kadar yapılacak. ÖSYMYKS 2. ek tercih süresinin tamamlanmasıyla birlikte YKS 2. ek tercihinde bulunan adaylar da YKS 2. ek tercih yerleşkirme sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih sonuçlarını 22 Ekim'de erişime açtı. YKS 2. ek yerleştirme sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasından (https://sonuc.osym.gov.tr ) öğrenilebilmekte.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

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