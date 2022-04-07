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Sağlık Yiyin ve olacakları görün! Canan Karatay kaya tuzu için formülü verdi...
Sağlık

Yiyin ve olacakları görün! Canan Karatay kaya tuzu için formülü verdi...

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kristal kaya tuzunun her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 14:54:00 -
Yiyin ve olacakları görün! Canan Karatay kaya tuzu için formülü verdi...

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ferda Yıldırım Youtube kanalında kaya tuzuyla ilgili çok önemli bilgiler paylaştı.

Canan Karatay, günde 1 tatlı kaşığı kaya tuzu tüketilmesinin her derde deva olduğunu kaydetti.

"Tuz madenlerine sahip çıkmak gerek"

Karatay yaptığı açıklamada, "Kristal kaya tuzu açısından ülkemiz mağaralarla doludur. Bu yüzden tuz madenlerini yabancılara vermememiz lazım. Kristal kaya tuzunu ağzını koyarak da emebilirsiniz. Bütün bilimsel çalışmalarda bir insanın sağlıklı vücudu ile yaşaması için gerekli tuz miktarı nedir? Bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kadardır. Her gün tatlı kaşığı kaya tuzu yememiz lazım. İnsan vücudunun iyi düşünebilmesi, hormonlarımızın çalışabilmesi için, tüm hücrelerin çalışması, böbreklerin sağlıklı çalışabilmesi için bu tuza ihtiyaç vardır. Bahsedilen tuzlu gargaranın altında yatan da bu tuzdu. Bir bardak suya tatlı kaşığı tuzu burnunuza çekerseniz, burnunuz açılır, oksijen alırsınız." ifadelerini kullandı.

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