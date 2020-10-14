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Medya Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:38:00 -
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert ifadelerle tepki gösterdi.

Arapkirli, Fatih Portakal’ın gazeteciliği bırakacağını açıklamasına rağmen Youtube kanalı kurmasına dikkat çekerek, "'Atlamadım, arkadan ittiler' diyeydin ya, delikanlı gibi." iddiasında bulundu.

Arapkirli, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "O operasyonun ilk kokusu geldiğinde "Yapma. Nereye?.." dedik. "Diren kardeşim. Yedirmeyiz seni..." demekti bu."Ne operasyonu? Kendi isteğimle" dedin. "Tarım" dedin. "Toprak" dedin. TV'ye çıktın. Senden sonra geleni (getirileni-oraya monte edileni) "Akladın". Bugün "20 günde 200.000 takipçi kaydoldu. Tezahürat yaptı, n'apiim?" diyorsun. Youtube diyorsun.Daha, İzmir'e döndüğün arabanın motoru soğumadan... Halka da bize de saygısızlık değil mi bu? Niye açık konuşmuyorsunuz o zaman? “Atlamadım, arkadan ittiler" diyeydin ya, delikanlı gibi. "Operasyon çektiler. Kibarca kovaladılar, ama kendi kanalımı kurarım ben de. Youtube'dan yayın yaparım. Beni seyirciden koparamazsınız" demek çok mu zordu? Kafana silah mı dayadılar yalan söylemen için? Yazık... Ayıp..” iddialarında bulundu.

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