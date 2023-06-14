Yiyen tabağın dibini sıyırıyor: Clam Chowder çorba tarifi! ABD'ye özgü (Klem Çavdır): İlk kez duyacaksınız

Yiyen tavanın dibini sıyırıyor! Usta aşçılar bunu yapıyormuş! Clam chowder çorbası ABD'ye özgü olan bu yemek (Clam chowder) ekmek içerisinde çorba şeklinde servis edilir.

Bir çorba çeşidi olan Clam Chowder, ABD'ye özgü bir tariftir. Sebzenin yanı sıra deniz ürünlerinin de yoğunlukta olduğu çorbadır. Dışında ekmek kullanılır. İşte, MasterChef Clam Chowder çorba tarihi ve yapılışı...

CLAM CHOWDER ÇORBA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

2 kereviz sapı

1 su bardağı krema

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı tavuk veya sebze suyu

290 ml deniz tarağı konservesi

2 defne yaprağı

400 gr patates

Tuz

Karabiber

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Tavada Kruton için:

2-3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 baget, küpler halinde kesilmiş

3 yemek kaşığı taze maydanoz

Tuz

Karabiber

TARİFİ

Tereyağı büyük tencerede ısıtılır. Soğan ve kereviz ilave edilerek sık sık karıştırılır ve yumuşayana kadar kavrulur.

Un eklenri ve dağıtılır.

Et suyu, deniz tarağı suyu, krema, defne yaprağı ve patates eklenerek karıştırılır.

Karıştırmaya ara vermeden kaynama noktasına getirilir. Bu noktada çorba kıvam alır. Kıvam almaya başladıktan sonra altın kısılır, karıştırarak 20 dakika daha pişirilir.

Tuz, karabiber ve deniz tarağı eklenir, deniz tarağı hafif sertleşene kadar 5 dakika daha pişirilir.

Kruton için, tereyağı büyükçe tavada eritilir, ekmek küplerini kızarana kadar tereyağında çevrilir.

Maydanoz, tuz ve karabiber eklenir.