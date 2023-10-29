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Kadın - Aile Yiyecekler nasıl taze tutulur: A'dan Z'ye biz tek tek aktarıyoruz! Hiç kimse bilmiyor, bakın ne!
Kadın - Aile

Yiyecekler nasıl taze tutulur: A'dan Z'ye biz tek tek aktarıyoruz! Hiç kimse bilmiyor, bakın ne!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 17:36:00 - 2023-10-29 17:48:59
Yiyecekler nasıl taze tutulur: A'dan Z'ye biz tek tek aktarıyoruz! Hiç kimse bilmiyor, bakın ne!

Bayat yiyecekler sağlığa oldukça zararlı. Meyvelerin, sebzelerin, etlerin ya da tahılların her zaman uygun saklama koşullarında saklanmalı ve taze kalması sağlanmalıdır.

Süt ürünleri arasında en çabuk bayatlayan ve bozulan ürün ise peynirlerdir. Peynirin taze kalması için dikkat edilecek birkaç nokta, uzun süre taze gıda tüketimini beraberinde getirir. Peynirlerdeki bakteri oluşumu en çok bıçak ile kesilen noktalarda baş gösterir. Bu nedenle peynir kesildikten sonra, kesiğin olduğu noktaya bir miktar tereyağı sürülerek, daha uzun ömürlü ve taze kalması sağlanır.

Peynirin taze kalmasını sağlamanın bir başka yolu da bakteri oluşumunu engelleyen yağlı fırın kâğıtlarıdır. Dolapta bekletilecek olan peyniri yağlı kâğıda sarmak ve ardından hava geçirmeyen cam bir saklama kabına koymak taptaze peynirler tüketmenizi sağlar.

Plastik Yerine Kâğıt Tercih Edin

Sebzeleri taze saklamak için öncelikle plastik poşetleri uzaklaştırmak gerekmekte. Çünkü plastik poşetler sebzelerin hava almasını engelleyeceğinden, daha çabuk çürümesine yol açar. Bu nedenle kese kâğıdı ya da gazete kullanmak sebzelerin ömrünü uzatacaktır.

Özellikle domatesler bozulmaya daha elverişli sebzeler olduğu için, sebzeliğe açık bir şekilde bırakılmamalıdır. Birkaç gazete kâğıdının içine koyarak sakladığınız domateslerin daha uzun süre taze kaldığını görebilirsiniz.

Baharat ve Toz Yiyecekler İçin Pratik Çözüm

Tarhana, erişte, kuru fasulye, nohut ya da baharat gibi kurutulmuş gıdaların uzun süre taze kalması da önemlidir. Özellikle kokularını ve aromalarını kaybetmemeleri için bu gıdaların nemsiz noktalardan saklanması şarttır. Bunun için şişe kapakları ve poşetler müthiş bir saklama yöntemi için en uygun parçalardır. Bu yöntem buzlukta saklanacak taze fasulye ya da bal kabağı için de kullanılabilir.
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Şişelerin kapaklarını ve kapak altlarında bulunan halkalarını alarak poşete geçirebilir ve bu gıdalarınızı hava almadan koruyabilirsiniz. Öncelikle şişenin uç kısmı birkaç santim kalınlıkta kesilir ve poşetin dolu poşetin ucuna takılır. Ardından kapak şişeye sabitleniyormuş gibi bu uca kapatılır. Böylelikle kuru gıdaların çok daha uzun ömürlü ve taze kalması sağlanır. Aslında poşetler, kâğıt ürünler ve cam saklama kapları yiyecekler nasıl taze tutulur? Sorusunun anahtar yanıtlarıdır.

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