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Yırtılmayan hamuruyla dillere destan su böreği tarifi

Dillere destan bir su böreği yapmak istiyorsanız, bu tarif tamda size göre...

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
Yırtılmayan hamuruyla dillere destan su böreği tarifi

Bir su böreği yapımındaki bütün püf noktaları, sizler için derledik. Bu tarifi mutlaka deneyin!

Malzemeler

  • 6 Yumurta
  • 1,5 tatlı kaşığı Tuz
  • 3,5 su bardağı un

Ara katlara Sürmek için :

  • 125 gr tereyağ
  • yarım çay bardağı sıvıyağ

İç Harcı :

  • Peynir

Kullandığım Ölçüler

  • 250 ml su bardağı
  • 125 ml çay bardağı
  • 35×40 tepsi

Püf Noktalar :

  • Hamurunuz hafif ele yapışan bir hamur olmalı lütfen un takviyesi fazla yapmayın.
  • Kaynama suyunuz büyük bir tencerede olmali ki kolaylık olsun.
  • Tuz ve sıvıyağı ekleyip kaynatmaya özen gösterin.
  • Börek yapım aşamasinda bir defa tenceredeki su değişmeli çünkü unlanmış olacağı için, yapışma riski olabilir.
  • Mutlaka haşlanmış yufkanızı soğuk suya transfer edin, su ılındığında ise değiştirin.

Öncelikle hamur malzemelerini karıştırıp, yumuşak ve biraz ele yapışan bir hamur elde edin.

Ardından hamuru küçük bezeler haline getirin. 

Hamuru açın ve önce kaynar suya, ardından soğuk suya batırın. Soğuk sudan çıkarılan hamuru süzerek, tepsiye serin.

Arasına peynir yerleştirip diğer katmanlar içinde aynı işlemleri gerçekleştirin.

190 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Çıkardıktan sonra nemli bir beze sarın.

Şimdiden afiyet olsun...

 

 

 

Kaynak: meraklımelehat .com

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. börek

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