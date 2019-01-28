0553 313 94 23

“Yine yatırım ve hizmetler ödüllendirildi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisince 2018 yılı “Yılın Yerel Yöneticileri” değerlendirilmesinde yine Melikgazi’nin yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini bildirdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
“Yine yatırım ve hizmetler ödüllendirildi”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının ve yatırımların ödüllendirildiğini belirtti. 2018 yılının hizmet ve yatırımlar ile başarıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi Kayseri’de bulunan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği ve vatandaşların oy verdiği ankette 2018 yılında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerimiz Melikgazililerce başarılı bulunmuş ve yapılan anketlerde en çok oy alan İlçe Belediye kategorisinde ödüllendirilmiştir. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
  1. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  2. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski eşini yaralayan kadının yargılandığı dava
    1. Eski eşini yaralayan kadının..
    2. Milyonları ilgilendiren açıklama!..
    3. GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler..
    4. Mahsur kalan atların imdadına itfaiye..
    5. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    6. PKK propagandası yapan 18 kişi..
    7. İstanbul'da film gibi operasyon! Vale,..
    8. Kotra maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    9. İran'dan Türkiye açıklaması: Endişeler..
    10. KVKK'den kişisel verilerin..
    11. "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış..
    12. Taşeron zam son dakika 2019
    13. Haberler üst üste geliyor! Bir fabrika..
    14. HDP İstanbul, Adana ve İzmir'de aday..
    15. CHP'de kriz! Belediye başkanı istifa..
    16. "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiyle..
    17. Evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü!..
    18. Ali Acar neden istifa etti?
    19. GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler..
    20. Muhallebili bisküvili pasta nasıl..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."