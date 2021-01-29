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Gündem Yine Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de açıkladı! Hayati Küçük canlı yayında FETÖ’nün hiç bilinmeyen en kritik isimlerini açıkladı
Gündem

Yine Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de açıkladı! Hayati Küçük canlı yayında FETÖ’nün hiç bilinmeyen en kritik isimlerini açıkladı

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, FETÖ’nün en kritik isimlerini deşifre etmeyi sürdürdü. Terör örgütü FETÖ’nün Türkiye’ye karşı çeşitli oyunlar kuran isimleri tek tek deşifre eden Hayati Küçük, “Biden dahil Amerika’daki bütün önemli kritik isimlerle görüşmeleri sağlayan, Türkiye’ye karşı sinsi oyunlar ve tuzaklar kuranlar Faruk Taban, Mevlüt Hilmi Çınar ve Recep Özkan’dır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 03:29:00 -
Yine Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de açıkladı! Hayati Küçük canlı yayında FETÖ’nün hiç bilinmeyen en kritik isimlerini açıkladı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadelede çok önemli bir isim olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, “Ülke Gündemi” programında flaş açıklamalarda bulundu. 

“Türk medyasında ilk kez ‘Ülke Gündemi’nde açıkladı: Mevlüt Hilmi Çınar’ın patronu Recep Özkan’dır”

Mevlüt Hilmi Çınar adlı FETÖ’cü ismin terör örgütünün en kritik isimlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Hayati Küçük, “Terör örgütü hiyerarşisi içinde Mevlüt Hilmi Çınar’ın bir patronu var. Bu patronun ismi ise Recep Özkan’dır. Türk medyasında bu bilgiyi ilk kez sizin Ülke Gündemi programınızda açıklıyorum.”  

“Türkiye’ye karşı kurulan ve kurulacak olan bütün oyunların FETÖ adına sorumlusu bu isimlerdir”

FETÖ’nün Amerika’daki faaliyetlerini yürüten çok önemli isimleri “Ülke Gündemi’nde tek tek deşifre eden Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Faruk Taban, Mevlüt Hilmi Çınar ve Recep Özkan Amerika’daki bütün FETÖ kurumlarının başıdır. Biden dahil Amerika’daki bütün önemli kritik isimlerle görüşmeleri sağlayan, Türkiye’ye yönelik kurulan ve kurulacak olan bütün oyunların tepesinde olan isimler de bunlardır. Recep Özkan, Amerika’ya gelen bütün devlet başkanlarıyla yakından ilgilenen ve onlarla çeşitli programlar yapan bir isimdir. FETÖ adına bu ekip, Amerika’dan dünyaya yön veriyor.”  

“FETÖ, Türkiye’ye karşı kullanılabilecek bir aparat konumunda”

Türkiye’nin hem yurtiçinde ve hem de yurtdışındaki FETÖ’ye yönelik mücadeleye hiçbir taviz verilmeden yapılması gerektiğine dikkat çeken Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, şunları söyledi: 

“Türkiye olarak 15 Temmuz’un bir travma halini yaşarken yurtdışında olup bitenleri bir türlü anlayamadık. FETÖ’nün bulunduğu Pensilvanya aslında dünyanın merkez üssüdür. FETÖ, bugün eğer Pensilvanya’da yaşıyorsa, teröristbaşına orada bugün bile nefes aldırıyorlarsa bunun bir sebebi var demektir. Teröristbaşının ipini çekmedilerse onlar için işte FETÖ, Türkiye’ye karşı kullanılabilecek bir aparatı durumundadır. Adil Öksüz’le Akıncı Üssü’ndeki sivil imam ne ise aynı şekilde Mevlüt Hilmi Çınar’la Recep Özkan o demektir.” 

"Ülke Gündemi" programının tamamını izlemek için: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rjFDPklpeg&feature=youtu.be

 

 

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