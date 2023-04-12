Yine otomobil yine talep patlaması

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramda aile ziyareti veya tatil yapacak vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. Kiralık araçlara yoğun talep fiyat artışını da beraberinde getirdi. Kiralık araç fiyatları bayram öncesi yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayramda araç kiralayacak vatandaşlara firma sahipleri erken rezervasyon yapmalarını öneriyor. Erken rezervasyonun yanı sıra bilinen firmalarla sözleşme yapılması öneriliyor.

''Fiyatlar bayram için bin lira civarında''

Bayramda kiralık araçlara yoğun talep olduğunu belirten firma yetkilisi Gökhan Ardeşen, ''Bayramda çalışanların uzun süre izini oluyor. Akraba ziyaretleri oluyor. Bu sebeplerle bayramlarda kiralık araçlara talep artıyor. Bayramlar kiralık araç piyasasında en yoğun zamanlardır. Araç kiralama firmaları bayramlarda araçları uzun dönemli kiralamak istiyor. En düşük fiyatlar bayram için bin lira civarında. Normal zamanlarda 800 lira civarında olan günlük kiralık araç fiyatı bayramda bin liraya kadar yükseliyor'' dedi.

''15 gün önceden rezervasyon yapılmalı''

Araç kiralayacaklara önerilerde de bulunan Ardeşen, ''Araç kiralamak isteyenler yaklaşık 15 gün önceden rezervasyon yapmalı. Son günlerde çok fazla seçenek kalmayabilir. Öncesinde kaparo ödenmesini tavsiye ederim. Araç kiralarken imzalanan evraklar iyice incelenmeli, okunmalı. Bilinen güvenli firmalardan araç kiralamak daha güvenli olacaktır'' diye konuştu.