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Gündem 'Yine olmadı bay Biden, sizin çocuklar başaramadı'
Gündem

'Yine olmadı bay Biden, sizin çocuklar başaramadı'

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının ardından bir yazı kaleme alan Star yazarı Fadime Özkan, Peker'in Erdoğan'ı devirme planının bir parçası olduğunu yazdı. Özkan, muhalefete yardım ederek Erdoğan'ı devireceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'a "yine olmadı Bay Biden! Sizin çocuklar yine başaramadı!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:44:00 -
'Yine olmadı bay Biden, sizin çocuklar başaramadı'

Suç örgütü Sedat Peker'in iddialarına karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir duruş sergiledi. Peker'in BAE'den yayınladığı videolarından medet uman muhalefete karşı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vererek tartışmalara noktayı koydu.

Hem Bahçeli hem Erdoğan, hedefin Bakan Soylu değil Türkiye olduğunu söyledi. "AK Parti'de çatlak" ve "cumhur ittifakında kriz" olduğu iddiaları Erdoğan'ın dünkü sözleriyle boşa çıktı.

"Hepsi büyük umutlarla yapıştı botokslu mafya liderinin paçalarına"

Peker'in suçlamaları ve muhalefetin tavrına ilişkin dikkat çeken bir yazı Star yazarı Fadime Özkan'dan geldi. "Sizin çocuklar yine başaramadı, Bay Biden!" başlıklı köşesinde Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker videolarının zamanlamasıyla, içeriğiyle, vurduğu, itham ettiği yerler itibariyle neye kime yaradığı açık.

Mafya liderinin peşine takılıp, işin haber kısmını aşıp iki haftadır her gün her saat coşkuyla konu edinen, konuşan, açıklama yapan, yayın yapan, yorum yapan çevrelerin maksadı ve umudu da açık.

"Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin"ciler bunlar. Siyasi yetersizliklerini, gözü dönmüşlüklerini Türkiye'ye kaybettirerek kapatmaya çalışanlar.

CHP medyasından CHP'nin iliştirilmiş gazetecilerine, steril solculardan milliyetçi görünümlü heryolculara, Biden'ın yüreklendirdiği muhalefet partilerinden ABD'nin silahlandırdığı terör örgütlerine...

Hepsi büyük umutlarla yapıştı botokslu mafya liderinin paçalarına:

Daha söyle, daha çok karıştır, iftira et, hakaret et, daha çok kirlet ortalığı, hadi düşür hükümeti...

Resmen medet umdular hüküm giymiş bir suç örgütü liderinden.

Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki coşkusu inanılmazdı. Cumhurbaşkanlığına adaylığını bile ilan etti!

Hadi seçime götür bizi, diye meydan okudu!

Türkiye'nin planlanan kaos ortamına gireceğini umdu herhalde.

Ölçüsüzlükte Akşener de yaraşır Kemal Bey ile.

Karşı ittifak ortakları bir yandan, tasma arayışındaki mafya lideri bir yandan Türkiye'yi ve Haziran ortasında ABD Başkanı Biden ile çok önemli bir görüşme yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya, elini zayıflatmaya çalıştılar. Çalışıyorlar hala.

Ama yine olmadı Bay Biden! Sizin çocuklar yine başaramadı!"

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Yorumlar

Yozgatli

Peker Miting yapıp Oy istedi. Şimdi ne oldu da düşman olduk?
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Ne alaka

Ne alaka Adam isim verio belgeriodevletin icin de şu insanlar şu yolsuzluk , eroin vs işlerine bulaştı dio ! 
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