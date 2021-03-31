Yine göz boyamaya başladı! LGBT sevici Ekrem İmamoğlu, sapkınlığı yasaklayan Kur'an-ı Kerim'i ikiyüzlü siyasetine alet etti

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikiyüzlü siyasetine devam ediyor. Dini siyasete alet etmenin kitabını yazan İmamoğlu, Kur’an-ı Kerim’i pis niyetlerine alet ediyor.

Seçim sürecinde okuduğu Yasin-i Şerif ile dindarların gözünü boyayan, özellikle Süleymancılar ve Yeni Asya’cıların desteğini alan CHP’li İmamoğlu, göreve geldikten sonra kendisine tevdi edilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye başladı!.. LGBT sapkınlığına tam destek veren CHP’li İBB Başkanı, kendisine kamuoyundan tepkiler geldikçe de İslam’ı siyasi emelleri uğruna kullanıyor.

Son olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık” ifadelerini kullandı.

İBB personeline LGBT eğitimi

İmamoğlu Kur’an-ı Kerim’i siyasi emelleri uğruna kullansa da, izlediği gerçek politika onun ne ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor. LGBT desteğiyle bilinen CHP’li İmamoğlu, İBB personeline de LGBT eğitimini zorunlu hale getirdi. Eğitime katılmak istemeyen personel de tehdit edildi.

Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor.

Kur’an sapkınlığı yasaklıyor

CHP’li İmamoğlu ne kadar Kur’an ve LGBT’yi yan yana tutmaya çalışsa da, Din-i Mübin-i İslam sapkın ilişkiyi kesin bir dille reddediyor. İmamoğlu’nun reklam için kullandığı Kur’an-ı Kerim, LGBT’yi “haddi aşmak” olarak tanımlayarak insanlığı kesin bir dille uyarıyor.