Yine göz boyamaya başladı! LGBT sevici Ekrem İmamoğlu, sapkınlığı yasaklayan Kur'an-ı Kerim'i ikiyüzlü siyasetine alet etti
Seçim sürecinde okuduğu Kur’an-ı Kerim’le dindarların gözünü boyayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilip göreve başladıktan sonra LGBT sapkınlığına verdiği destekle gerçek yüzünü gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda, İBB personeline LGBT eğitimini zorunlu hale getiren İmamoğlu, tepkilerin ardından yine Kur’an-ı Kerim üzerinden şov yapmaya başladı.
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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikiyüzlü siyasetine devam ediyor. Dini siyasete alet etmenin kitabını yazan İmamoğlu, Kur’an-ı Kerim’i pis niyetlerine alet ediyor.
Seçim sürecinde okuduğu Yasin-i Şerif ile dindarların gözünü boyayan, özellikle Süleymancılar ve Yeni Asya’cıların desteğini alan CHP’li İmamoğlu, göreve geldikten sonra kendisine tevdi edilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye başladı!.. LGBT sapkınlığına tam destek veren CHP’li İBB Başkanı, kendisine kamuoyundan tepkiler geldikçe de İslam’ı siyasi emelleri uğruna kullanıyor.
Son olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık” ifadelerini kullandı.
İBB personeline LGBT eğitimi
İmamoğlu Kur’an-ı Kerim’i siyasi emelleri uğruna kullansa da, izlediği gerçek politika onun ne ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor. LGBT desteğiyle bilinen CHP’li İmamoğlu, İBB personeline de LGBT eğitimini zorunlu hale getirdi. Eğitime katılmak istemeyen personel de tehdit edildi.
Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor.
Kur’an sapkınlığı yasaklıyor
CHP’li İmamoğlu ne kadar Kur’an ve LGBT’yi yan yana tutmaya çalışsa da, Din-i Mübin-i İslam sapkın ilişkiyi kesin bir dille reddediyor. İmamoğlu’nun reklam için kullandığı Kur’an-ı Kerim, LGBT’yi “haddi aşmak” olarak tanımlayarak insanlığı kesin bir dille uyarıyor.
- "Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz? Siz sınırı aşan kavimsiniz.” (Şuara, 26/165,166)
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"Lût''u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz!” / “Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.” / Kavminin cevabı, “Onları (Lût ve arkadaşlarını) memleketinizden çıkarın! Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar!” demelerinden başka bir şey olmadı. / Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi. / Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur (taş) yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!" (A''râf:7/80-84)