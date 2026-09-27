  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı felç oldu! ABD ve İran'a diyalog çağrısı Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap Türkiye’de otel fiyatları yüzde 30 arttı! Dünyaca ünlü zincir yeni yatırım için fırsat kolluyor AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan ittifak mesajı O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! "İslam ülkeleri birliğini kurmamız lazım" Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Yerel Yine gelmiş benimki! Tilki 'Mazlum' dostunu yolda bekliyor
Yerel

Yine gelmiş benimki! Tilki 'Mazlum' dostunu yolda bekliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yine gelmiş benimki! Tilki 'Mazlum' dostunu yolda bekliyor

Bayburt’un Çayıryolu köyünde bir tilki ile Fehim Okur’un sıcak dostluğu yürekleri ısıtıyor. Mazlum adlı tilki, kent merkezinde yaşayan Okur’un köye geldiğini görür görmez eve koşuyor.

Bayburt merkezde yaşayan Okur, fırsat buldukça Çayıryolu köyündeki evine gidiyor. Köye her gelişinde tilkiyi evinin çevresinde gören Okur, yaban hayvanı için kent merkezinden ekmek götürmeye başladı.

Okur’un gelişini fark eden tilki, evin yakınında bir süre bekleyerek yiyecek verilmesini bekliyor. Okur da beraberinde getirdiği ekmekleri tilkinin bulunduğu alana bırakıyor. Okur, tilkiye "Mazlum" diye seslenerek, "Yine gelmiş benimki. Gece de mi benim yakamı bırakmıyorsun? Lamba yanınca buraya geliyorsun. Bak, orada sana ekmek getirdim. Gel onları ye" ifadelerini kullandı.
İnsanlardan çekinen ve ürkek hareketler sergileyen tilki, bırakılan ekmekleri yedikten sonra köyün dağlık alanına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23