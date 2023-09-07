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Gündem Yine "eğlence mekanı" yine ölüm!
Gündem

Yine "eğlence mekanı" yine ölüm!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 18:20:00 -
Yine "eğlence mekanı" yine ölüm!

Bursa’da bir barda gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç toprağa verildi. Adı "Eğlence mekanı" olan yerlerde hemen her gün meydana gelen olaylarda insanlar hayatlarını kaybediyor.

Dün gece saatlerinde barda gürültü yaptıkları gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç, bugün öğlen namazına müteakiben Zafer Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı.

Hemen her gün insanlar ölüyor

İzmir'in Çeşme'de yaşanan ölümlü olayın ardından 'eğlence mekanı' olarak tanımlanan yerlerin toplum için ne denli bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adı "eğlence mekanı" olan yerlerde hemen her gün meydana gelen olaylarda insanlar hayatlarını bir hiç uğruna kaybediyor.

Hemen her gün insanlar ölüyor

İzmir'in Çeşme'de yaşanan ölümlü olayın ardından 'eğlence mekanı' olarak tanımlanan yerlerin toplum için ne denli bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Adı "eğlence mekanı" olan yerlerde hemen her gün meydana gelen olaylarda insanlar hayatlarını bir hiç uğruna kaybediyor.

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