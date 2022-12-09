Yine CHP'li belediye skandalı: Bu ne gözü dönmüşlük!

Kuşadası Belediyesi'nde Turan Bagı ve Zana Bagı kardeşlere ait ZTB İnşaat, Lilyum Mimarlık, Maray İnşaat ve Rozada İnşaat'ın karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de halen tutuklu olan bu iki kardeşe ait şirketlerin belediyeden çok büyük bölümü 100- 140 bin lira arasındaki 57'si doğrudan temin ve 2'si de açık olmak üzere toplam 59 ihaleyi, yaptırdıkları sahte kaşe, attıkları sahte imza ve başka firmalar adına onların haberi olmadan beraber hareket ettikleri belediye çalışanları ile birlikte hazırladıkları sahte tekliflerle aldıkları ortaya çıktı. Bu sahte kaşelerin 20'si arama yapılan ZTB İnşaat'ın ofisinde ele geçirildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILDI

Müfettiş raporunda "Kuşadası Belediyesi'nden doğrudan temin alımları için tekliflerin hangi firmalara gönderildiğini belirleyen Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı idaresindeki bu ekibin doğrudan temin dosyalarında yer alan 3 teklifi de Turan ve Zana Bagı'ya ait şirketlere gönderdikleri, belirtilen şirket sahiplerinin de farklı firmalara ait kopyaladıkları kaşeleri bu doğrudan temin alımlarında 3 teklifi de kendileri hazırlayarak kullandıklarını kaydetti. Bu şekilde yaklaşık maliyet için ayrı bir piyasa araştırması yapılmadığı için fiyatı da kendileri belirdiklerini aktaran müfettiş, dolayısıyla bu şekilde 57 adet doğrudan teminin Bagı kardeşlere ait 4 şirketin uhdesinde kaldığının görüldüğünü aktardı. Sahte kaşe ve imza kullanımına ilişkin tespit yapılan 2'si açık 57'si doğrudan temin toplam 59 adet ihalenin Fatma Çanakçı'nın Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Raporda, "4 şirkete haksız menfaat temin edildiği, doğrudan temin alımlarının firma ve belediye çalışanlarının organize işlemleri ile belirtilen 4 firmanın uhdesinde kalması ağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Yaşanan vurgunun ortaya çıkmasının ardından Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bagı ve Zana Bagı'nın tutuklanmıştı

'BİR MENFAAT İLİŞKİSİ VAR'

Müfettiş raporunda "Kuşadası Belediyesi'nde sahte kaşe ve imzaların kullanıldığı tespit edilen 57 adet doğrudan temin dosyasında ve 2 adet açık ihale dosyasında sahte resmi belge düzenlenmesi ve kullanılması ile firma sahiplerinden Turan Bagı ile iş ilişkisinin ötesinde menfaat ilişkisi içerisine girilmesi, gizli tutulması gereken ihale bilgilerinin paylaşılması eylemleri nedeniyle sorumlu oldukları değerlendirilen Fen İşleri eski Müdürü Fatma Çanakçı, memur Murat Arabacı, sözleşmeli memur-maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri-Personel A.Ş. personeli Emre Tuğrul ve operatör-Personel A.Ş. çalışanı Kaan Canıdar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarıca, genel hükümler gereğince gerekli yasal işlemlerin Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gereğinin takdir ve ifa edilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verdi.

SÜRÜLEN MÜHENDİS HER ŞEYİ ANLATTI

Müfettişlerin ifadesine başvurduğu belediyede sözleşmeli memur olan inşaat mühendisi Merve Yalova (Nalcı) ifadesinde gerekli imzayı atmayı reddettiği için Fatma Çanakçı tarafından sürüldüğünü iddia etti. Görevlendirmeye ilişkin herhangi bir yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmadığını aktaran Yalova, "Tüm evraklar Fatma Çanakçı, Kartal Kara ve Murat Arabacı tarafından bilgim ve onayım dışında hazırlanmaktaydı. Yapılanların doğru olmadığını anlamam üzerine evraklara imza atmamaya başladım. Bunun üzerine Fatma Çanakçı, bir toplantıda beni hedef göstermekle tehdit etmiştir. Devamında Etüd Proje Müdürlüğü'ne görevlendirmemi çıkartıldı" dedi.

ANAHTARCI EKİNER KONUŞTU

Bagı kardeşlerin sahte kaşeleri yaptırdığı tespit edilen Söke'deki anahtarcı Hüseyin Ekiner'in de ifadesi alındı. Ekiner, "İsmini Sait olarak bildiğim şahıs gelerek kaşeleri yaptırıyordu. Bu şahıs ya kaşenin numunesini getiriyor ya da Whatsapp'tan Ticaret Odası belgesini alıyordu. Ben de buna göre kaşe yapıyorum. Kaşe yaparken şirketin imza sirkülerinin bulunması gerektiğini bilmiyordum" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ