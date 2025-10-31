  • İSTANBUL
Gündem Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde müteahhitlik yapan bir iş adamından, inşaata giden yolu açtırmak için rüşvet isteyen CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare, polis tarafından gözaltına alındı.

Yolsuzların ve hırsızların partisi haline gelen CHP’deki yolsuzluk operasyonları baş döndüren bir hızda devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri meclis üyesi Atare’yi gözaltına aldı.

Atare’nin müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği öğrenildi.

