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Siyaset Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası
Siyaset

Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:51:00 -
Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı önlemek amacıyla sarf ettiği büyük çabaları baltalayacak sorumsuz bir açıklama yaptı. Babacan, “Türkiye İsrail’in peşinden koştu” diyerek her zamanki gibi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı önlemek amacıyla sarf ettiği büyük çabaları baltalayacak sorumsuz bir açıklama yaptı. Babacan, “Türkiye İsrail’in peşinden koştu” diyerek her zamanki gibi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Haftalık Değerlendirme Toplantısını TBMM’de gerçekleştirdi. Babacan’ın gündeminde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri ve İsrail-Filistin meselesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumu da vardı.

‘İsrail’le ilişkileri önce bozdunuz, sonra düzeltme çabasına girdiniz’

Babacan, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik çıkışı hakkında da şu sözleri sarf etti; “İsrail’in yaptıkları gerçekten en sert tutumu hak ediyor. Ancak, buradan Sayın Erdoğan’a şunu sormak istiyorum: Siz önce İsrail’le Türkiye’nin ilişkilerini tamamen bozdunuz. Bunun gerekçesi de Filistinli kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı tecrit ve zulüm idi. Daha sonra tuttunuz, ilişkileri düzeltmek için büyük bir çaba içine girdiniz. Büyükelçi gönderdiniz, onların Büyükelçi göndermesini talep ettiniz. Bu ilişkileri düzeltme çabası Türkiye tarafından geldi. Türkiye İsrail’in peşinden koştu ilişkileri düzeltmek için.”

Ali Babacan sözlerine şöyle devam etti: “Bundan tam 36 gün önce de Sayın Erdoğan gitti, New York’ta Netenyahu’nun elini sıktı. Siz İsrail’le ilişkileri bozduktan sonra, İsrail hangi adımları attı da ilişkileri tekrar düzelttiniz? Bu çok büyük bir tutarsızlıktır, bu tutarsızlıklar ülkemiz için çok büyük bir itibar kaybına sebep olmuştur. Böyle bir sarıl, bir bağır; itibarlı ülkeler böyle yapmaz. Tutarlı bir dış politika çizgileri olur.”

‘Büyük Filistin Mitingi’yle ilgili şu ana kadar davet almadık’

28 Ekim’de gerçekleşecek Büyük Filistin Mitingi ile ilgili soruya Babacan şu yanıtı verdi; “Şu ana kadar partimize gelmiş herhangi bir davet söz konusu değil. Uzaktan takip ettiğimiz kadarıyla bunu Cumhur İttifakı mitingi olarak sunmak istiyorlar; ancak çok da emin değiliz, belki bu değişir.”
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‘İnsanlık suçlarına ABD tarafından açık destek kabul edilemez’

Değerlendirmesine İsrail-Filistin meselesiyle devam eden Babacan şunları ifade etti; “Dün Beyaz Saray sözcüsü ‘Bu süreç karışık olacak, çirkin olacak ve suçsuz siviller de zarar görecek’ demiş. Bu tutum 1949 Cenevre Sözleşmelerine ve 1977 tarihli ek protokollere aykırıdır. 1998’de imzalanan Roma Statüsüne aykırıdır. İsrail hükûmetinin işlediği insanlık suçlarına ABD tarafından açık destek verilmesi kabul edilemez.”

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Yorumlar

Ziya

Yahudi … ve oddi birincisi yahudi finosu

Gültekin

BİRLİK ZAMANLARINDAN YOKSUN ZAVALLILARA ACIMAK GEREKİR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 19 )
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