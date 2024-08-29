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Yerel Yine ayı saldırısı! Talihsiz çoban ağır yaralandı
Yerel

Yine ayı saldırısı! Talihsiz çoban ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:09:00 -
Yine ayı saldırısı! Talihsiz çoban ağır yaralandı

Hakkari'nin Otluca köyünde ayının saldırısına uğrayan çoban Cihan Kutluk ağır yaralandı.

Korkunç olay, kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı esnada bir ayının saldırısına uğradı. Köylüler tarafından olayın fark edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Kutluk’un tedavisi devam ediyor.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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İHA
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