Yine Akit haklı çıktı! Her 5 attan 1’i ölü diğerleri kayıp

Seçimden önce “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” şeklinde bol kepçeden vaatte bulunan İmamoğlu’nun, bu sözünde de durmadığı öğrenildi. Sırf hayvanseverlere şirin görünmek için İmamoğlu tarafından satın alınan ve İBB gözetiminde dinlendirileceği sözü verilen Adalar’daki faytonlara koşulu bin 179 atın büyük bir kısmının kayıp olduğu ve bu atların kesilerek sucuk yapıldığı iddia edildi.

Atlar sucuk mu oldu?

Topladığı sokak köpeklerini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de kayıp at skandalıyla gündemde. Hayvanseverlere şirin görünmek için İmamoğlu tarafından satın alınan ve İBB gözetiminde dinlendirileceği sözü verilen Adalar’daki faytonlara koşulu bin 179 atın büyük bir kısmının kayıp olduğu ortaya çıktı. “Eziyet ediliyor, zulme maruz kalıyorlar” denilerek İmamoğlu’nun talimatıyla sahiplerinden satın alınan atların akıbeti merak konusu olurken, sosyal medyada atların kesildiğine yönelik iddialar dolaşmaya başladı.

Dörtyol skandalı unutulmadı

Son olarak Hatay Dörtyol Belediyesi’ne teslim edildiği söylenen ancak teslimatın kağıt üzerinde kaldığı ortaya çıkan 100 atın sucuk yapıldığı iddia edilmişti. Kayıp atlarla ilgili açıklama yapan Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız’ın “İnşallah öyle bir durum yoktur” sözleri, atların kesilmiş olma ihtimalini güçlendirmişti.

Atların 224’Ü, İBB’nin elinde öldü

Çalıştırıldıkları ağır şartlara rağmen ölmeyen, CHP’li İmamoğlu’nun satın almasıyla kısa süre içerisinde kayıplara karışan Adalar’daki atların akıbeti merak konusu olurken, İBB’den dün itiraf gibi bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden dün yapılan açıklamada atların kime verildiği net olarak açıklanmazken, satın alınan bin 179 adet atın 224’ünün bakımsızlık ve ihmal yüzünden İBB’nin elinde öldüğü itiraf edildi. İBB bünyesinde yalnızca 115 adet atın kaldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda bin 179 adet atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665’si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42’si sivil toplum örgütlerine, 148’ü şahıslara, 5’i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir.”

Sorumluluk Ekrem’de

İBB’den yapılan açıklamada, sahiplendirilen atlarla ilgili sorumluluğun atları sahiplenen kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu iddia edilerek büyük bir çarpıtmaya imza atıldı. AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay önceki gün kayıp atlarla ilgili sorumluluğun CHP’li İBB’de olduğunu ifade ederek, şunları söylemişti: “Farklı illerden toplam 1341 talep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ulaştı. Yozgat, Bilecik, Nevşehir, Bilecik, Kayseri gibi illere 102 at amacına uygun şekilde gönderildi. Ancak birden bire İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğü’ne giderek ‘Artık sevkıyatları biz yapacağız. Şu andan itibaren sevkıyatlar durdurulmuştur, atlar bize aittir’ diye talepte bulundu.”