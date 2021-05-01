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Siyaset Yine açtı pis ağzını! 1 Mayıs üzerinden çirkin sözler
Siyaset

Yine açtı pis ağzını! 1 Mayıs üzerinden çirkin sözler

İslam’a ve Müslümanlara saldırıp hakaretvari açıklamalar yapmaktan imtina etmeyen sözde sanatçı Genco Erkal, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan ifade vermişti. Erkal bugün de 1 Mayıs üzerinden AK Parti hükümetine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:35:00 -

 yeniakit.com.tr 

Solcuların sanatçı diye pazarladığı Genco Erkal, muhalefet şakşakçılarını mutlu etmek için rezil siyasi mesajlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesajlarının ardından geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan Erkal, bugün de 1 Mayıs nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında komünist Nazım Hikmet’in bir şiirini okuyan Genco Erkal, komik sözlerle AK Parti iktidarını hedef aldı.

Şiir okuduğu videosunu Erkal, “1 Mayıs İşçi Bayramını Nâzım Hikmet’in dizeleriyle kutluyorum. Burada adı geçen düşmanı tanırsınız. Tek dileğimiz: “Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gitsinler .” ” notuyla yayınladı.

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Yorumlar

Salih

Ya mutlu azınlık sesiniz çok çıkıyo diye tek siz mi yaşıyosunuz zannediyosun bu ülkede, havadurumuna baktım sizin duanıza cevap bi yağış yok bugün
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alper

kani bozuk ş...siz
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