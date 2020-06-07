  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Yine ABD’nin gazına geldiler! 'Türkiye'den korkmuyoruz'

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin Türkiye ile ilgili küstah ifadeler kullandı. Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:42:00 - 2020-06-07 23:56:00
Yine ABD’nin gazına geldiler! 'Türkiye'den korkmuyoruz'

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Bölgede yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son aylarda Türkiye ile Atina yönetimi arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını söyledi, "Türkiye'den korkmuyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye açıklamasını destekledi

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Petras, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'nin eylemleri kışkırtıcı ve sorunların çözümüne yardımcı değil" şeklinde yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu ve Washington hükümetinin Yunanistan'dan yana tavır aldığını söyledi.

Doğru Akdeniz'deki gerilim hakkında, "Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır" diyen Hükümet Sözcüsü, "Biz Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. Bu karşılıklı bir gelişmenin sonucu, yalnızca tek taraflı değil" ifadelerini kullandı.

"Her türlü sonuca hazırız"

İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası her türlü sonuca hazırlık olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Geçen hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji Bakanlığı'nın kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Yunanistan'a verdiği karşılıkta, bu sahaların, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirtmişti.

Erdoğan'ın Ayasofya çıkışı sonrası çılgına döndüler!
Erdoğan'ın Ayasofya çıkışı sonrası çılgına döndüler! "10 bin askere karşı,400 bin..."

Dünya

Erdoğan'ın Ayasofya çıkışı sonrası çılgına döndüler! "10 bin askere karşı,400 bin..."

Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı
Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması
Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması

Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması

ABD'den skandal adım! Türkiye konusunda o ülkeye güvence verdiler
ABD'den skandal adım! Türkiye konusunda o ülkeye güvence verdiler

Dünya

ABD'den skandal adım! Türkiye konusunda o ülkeye güvence verdiler

Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'
Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'

Dünya

Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'

Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'
Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'

Dünya

Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sabri 54

ALLAH cc aşkına Allah cc adına şuraya bir uçak yollayın bakalım ne yapacaklar merak ediyorum 
  • Yanıtla

karlıdağlar

Selanik sahilinde üzerinde ayyıldız bayrağımızın dalgalandığı beyaz kule gölgesinde bir Türk kahvesi içmek çok keyifli olacaktır!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı