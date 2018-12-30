Yılsonu fırsatı için yarın son gün! ÖTV-KDV indirimli kazançta son viraj

İki ay önce başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin kampanyalarla desteklenmesiyle moral bulan otomotivciler, tüketicilerin bu dönemde sağladığı avantajların yarın sona ereceği uyarısında bulundu. Farklı markaların uyguladığı kampanyalarda 50 bin liraya kadar avantajlı alım yapmak isteyen vatandaşlar ise son kararlarını en geç yarın vermek zorunda. Alım fırsatlarının devam ettiği bazı markaların modellerinde sunulan seçenekler ise şöyle:

-Renault: Binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin liraya varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Clio 1.5 dCi EDC 90 bg Icon’da 20 bin TL ve Captur 0.9 TCe 90 bg Touch’da 25 bin lira indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 13 bin lira, Megane Sedan 1.5 dCi 110bg Icon versiyonunda 30 bin lira indirim söz konusu.

-Dacia: Dacia, Duster taliplilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde en fazla 40 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz bulunuyor. Hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900 lira, Logan MCV 76 bin 900 lira, Dokker 62 bin 500 lira, Lodgy ise 92 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

-BMW: BMW’nin Aralık ayı kampanyasında BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için yüzde 15 ÖTV indirimine ek olarak 190 bin lira peşin ödeme yapılması durumunda, peşinat ile anahtar teslim fiyat arasındaki bedel için sıfır faiz ile 6 ay sonra ödemeli ya da aynı tutar için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkânı tanınıyor. Markanın orta üst segment sedanı 5 Serisi’nde ise 25 bin liralık peşin alım indirimi ve ay boyunca 200 bin liralık kredi kullanımlarında 18 ay için yüzde sıfır faiz kredi ya da aynı tutarı 6 ay sonra ödeme seçeneği sunuluyor. BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé otomobiller için de 100 bin liraya 12 ay sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.

-Mitsubishi: Temsa Motorlu Araçlar, yılsonuna özel yeni kampanyasıyla Mitsubishi Motors’un coupe SUV otomobili Eclipse Cross’u satın almak isteyenlere 50 bin liraya varan indirim sunuyor.