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Yılport Samsunspor sezonun son antrenmanını yaptı

TFF 2.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Yılport Samsunspor sezonun son antrenmanını yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, normal sezonun son antrenmanını yaptı.


Kırmızı-beyazlar, ligin son haftasında karşılaşacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 5’e 2 çalışmasının ardından yapılan yarı sahadaki taktik antrenmanın ardından son buldu. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Sakaryaspor maçı için kampa girdi.


Yılport Samsunspor’un sıralamadaki yeri ve Play-Off’lar’daki rakibi cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı Sakaryaspor maçının ardından belli olacak. Kırmızı-beyazlılar şu anda 33 haftada topladığı 70 puanla lider Keçiörengücü’nün 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Samunspor’un Play-Off rakiplerinden Kastamonuspor 71 puanla 2., Sakaryaspor 69 puanla 4. ve 68 puanlı Sarıyer 5. sırada yer alıyor.


34. hafta müsabakalarında Kastamonuspor 1966 - Gümüşhanespor ve Sarıyer - Utaş Uşakspor maçları oynanacak. Play-Off’lardan çıkan Beyaz Grup takımı, Kırmızı Grup’ta Play-Off’larda finale çıkan takımla Spor Toto 1. Lig’e çıkma mücadelesi verecek.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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