Alkollü sürücünün planı tutmadı! Uygulamayı görünce çorbacıya kaçtı

Bursa’da alkol denetimini görünce aracını yol üzerindeki çorbacının önüne çeken sürücü, polis ekiplerinden kaçamadı.

Trafik canavarlarına geçit yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda kurdukları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor.

“Arabayı ben kullanmıyorum ağabey”

Son olarak Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde alkol denetimi yapan ekipleri gören 16 ASJ plakalı otomobil sürücüsü, bir an ne yapacağını şaşırarak uygulama noktasının 200 metre gerisindeki çorbacının önüne aracını park etti. Durumu fark eden ekipler, aracın yanına giderek sürücüyü tespit etti. Ekip otosunun başına getirilen S.D., ilk önce alkolmetreyi üflemek istemedi. Sonrasında ise "Arabayı ben kullanmıyorum ağabey" diyerek ekiplere sitem eden S.D., bu sefer de görüntü alan gazeteci ile tartışmaya girdi. "Beni niye çekiyorsun, aracı ben mi sürüyordum" diye gazeteciye bağıran sürücü, polis memurunun "İtiraz edebilirsin" demesiyle birlikte adeta çılgına döndü. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.35 promil alkollü çıktı. Polislerle münakaşa yaşayan alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Araç, alkolsüz sürücüye teslim edilirken, S.D. ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.