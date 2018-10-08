Yılmaz'dan sürpriz hareket! Geri çekti
Trabzonsporlu oyuncu Burak, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.08 Ekim 2018 Pazartesi 17:16
Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.
Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı
YORUM YAZ