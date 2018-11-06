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Yılmaz’da son kararı Ahmet Ağaoğlu verecek

Burak Yılmaz, konusunda yönetim son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bıraktı.

06 Kasım 2018 Salı 11:47
Yılmaz’da son kararı Ahmet Ağaoğlu verecek

Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da, Burak Yılmaz’ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti. Burak’ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon’da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu’na bıraktı.

Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra Burak Yılmaz’ın geleceği hakkında son kararı verecek.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:47
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Bursa
  4. Burak Yılmaz
  5. TRABZONSPOR
  6. SÜPER LİG
  7. ALİ AĞAOĞLU

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