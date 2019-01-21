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Yılmaz Vural'dan 'VAR' açıklaması

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbola adalet getirdiğini belirtti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
Yılmaz Vural'dan 'VAR' açıklaması

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, VAR sistemiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Maçlarda verilen birçok yanlış kararın bu sistem sayesinde düzeltildiğini aktaran Vural, "VAR sistemi Türkiye'de oyuna adalet getirdi. Dolayısıyla, yukarıda büyük olarak belirttiğimiz takımlar artık yok. Hep Anadolu takımları var. Artık 2 santimetre ile ofsayt ve yanlış verilmiş bir kırmızı kart görülüyor. Olmayan bir penaltı verilmiyor. İçeriye girmemiş bir top gol olarak sayılmıyor. Bunlar çok önemli farklılıklar." diye konuştu.

Vural, ligin ikinci yarısına Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, Süper Lig'e çıkmaları halinde takımın yarısından çoğunun kalmasını istediklerini ifade etti.

Vural, kendilerinin ileriyi de düşünerek transfer politikası oluşturduklarını, mazilerine yakışır şekilde kulübü ligde iyi temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  1. Karabük
  2. Video Yardımcı Hakem (VAR)
  3. Yılmaz Vural

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