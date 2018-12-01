Yılmaz Vural'dan taraftara olay cevap: Sizi şampiyon yapmayanın a... k...

1. Ligde Adana Demirspor, Boluspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Orhan Taşdelen, Orkan Çınar ve Mickael Pote kaydederken, Boluspor'un golleri Guido Koçer ve Bentley'den geldi. Bu skorla puanını 23'e yükselten Adana Demirspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini elde etti.

"Sizi şampiyon yapmayanın a... k..."

Taraftarlar, maç fazlasıyla 6. sıraya çıkan Adana Demirspor'u, Bolu'da da yalnız bırakmadı. Maç sonunda Teknik Direktör Yılmaz Vural'ı tribünlere çağıran taraftarlar, "Yılmaz hoca başkana şampiyonluk sözü ver" şeklinde tezahürat yaptı.

Yılmaz Vural ise taraftarlara, "Sizi şampiyon yapmayanın a... k..." cevabını verdi.