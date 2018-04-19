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Yılmaz Vural'dan şok sözler: Zordayız gel kurtar, düşüyoruz gel çıkar!

Yaptıklarıyla gündemden bir türlü düşmeyen teknik direktör Yılmaz Vural bu kez de açıklamalarıyla gündeme geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:14
Yılmaz Vural'dan şok sözler: Zordayız gel kurtar, düşüyoruz gel çıkar!

Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, kalan 3 maçı da kazanıp, takımını Spor Toto 1. Lig'de tutmayı hedefliyor.

''SÜPER LİG'E DÖRT TAKIM ÇIKARDIM''

Eskişehirspor ile anlaşan Vural,antrenörlük yaşantısındaki 29'uncu farklı takımı olduğunu ifade etti. Yılmaz Vural, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hiçbir aracı kullanmadan, başkanların telefonla arayıp ulaşarak teklif alan birkaç teknik adamdan birisiyim. 'Zordayız gel kurtar', 'Düşüyoruz gel çıkar', 'Çıkacağız bizi çıkarsana' diye arıyorlar. Bazılarında başarıyoruz, bazılarında olmuyor. Süper Lig'e 4 takım çıkardım. Adana Demirspor'a final oynattım. Mersin İdmanyurdu'nu finale getirdim, iki gün kala görevden ayrıldık. Ligden düşmeye çok aday takımı da ligde tuttuk. Türkiye şartlarında bunu yapmak kolay değil. Bu kadar sene bir meslekte iş bulup çalışmak çok büyük başarı olsa gerek. Hep hedefleri kovaladık. Türkiye'de nereye gitsem seviliyorum. Zeki Müren'in bir lafı vardı, 'Allah benim canımı sahnelerde alsın.' dedi ve orada öldü. Bize de sahalarda nasip olur inşallah. Çünkü işimizi seviyoruz."

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:14
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Eskişehir
  4. Eskişehirspor
  5. Yılmaz Vural

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