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Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Üreten Türkiye yolunda tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük bir seferberlik ilan edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:19
Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Üreten Türkiye yolunda tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük bir seferberlik ilan edildi. Atılan her adım ülkemiz, halkımız için. El ele vereceğiz her alanda üreten Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.


Yılmaz, Bafra ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarıyla buluştu İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, Muharrem ayı nedeniyle Bafra Belediyesinin kentin çeşitli noktalarında dağıttığı üzeri ay-yıldız süslemeli aşureleri vatandaşlara ikram etti. Halkla sohbet eden ve çeşitli esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Daha sonra Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Yılmaz, OSB Müdürü Recai Akçer’den bilgi aldı, iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Sanayi bölgesinin işleyişi, yatırımlar gibi birçok konu hakkında istişarelerde bulunulurken toplantının ardından Japon tohum firmasının tesisini gezildi. Yılmaz, sanayi bölgesindeki diğer firmaları da gezerek işlerinde başarılar diledi, yürüttükleri ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı.



“Kalkınma için birçok yatırım yapıldı”


Bafra ilçesinin Samsun’un önemli ilçeleri arasında olduğunu ve birçok yatırımcıyı çektiğini ifade eden Yılmaz, bölgenin gelişmesi, eksikliklerin giderilmesi için geçmişten günümüze çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi. İlçeleri gezerek yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunup çalışmalarına katkı için çaba harcadıklarını kaydeden Yılmaz, iyi bir iletişim ve koordinasyonu ağının olduğunu, Samsun adına el ele vererek gelişimi yönünde yürütülen çalışmalara katkı sağlamaya çalışıldığını ifade etti.



“Üreten Türkiye yolunda engel olmamalı”


Ürettiklerinde Türkiye’nin her zaman kazanacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:


“Yıllardır kentimizin üretime katkı sağlaması ve gelişimi için büyük çabalar harcandı. Bunun neticelerini de Allah’a şükür almaya başladık. Üretim olmayan, iktisadi kalkınmasını sağlayamayan şehirlerin, ülkelerin ekonomik gücünü oluşturması mümkün değil. Üretim iş demek, aş demek, kalkınma demek. Kentimizin çok büyük potansiyelleri var. Bunları artıya çevirmek için yatırımcıların bölgemize gelmesi, yeni işletmelerin açılması yönünde tüm imkanlar seferber ediliyor. Görüyoruz ki, Bafra sanayi bölgemizde de birçok yeni işletme ticari faaliyetlerine başlıyor. Üreten Türkiye yolunda tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük bir seferberlik ilan edildi. Atılan her adım ülkemiz, halkımız için. El ele vereceğiz her alanda üreten Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bizlerde yerelde bu üretim seferberliğine katkı sağlayacağız.”


Programlara ayrıca, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:19
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