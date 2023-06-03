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Biyografi Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli kaç yaşında mesleği
Biyografi

Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli kaç yaşında mesleği

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:53:00 -
Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli kaç yaşında mesleği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.
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