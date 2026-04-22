Biyografi
Yılmaz Tozan kimdir? Eşme Belediyesi hangi partide? Neden tutuklandı?

Yılmaz Tozan kimdir? Eşme Belediyesi hangi partide? Neden tutuklandı?

Uşak’ın Eşme ilçesinde siyasi dengeleri altüst eden bir gelişme yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında yürütülen ağır suçlamalar içeren soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Peki, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kimdir? Hakkındaki "örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarının perde arkasında neler var? Bakanlık kararı sonrası belediyede süreç nasıl işleyecek? İşte Eşme’deki depremin tüm ayrıntıları.

İçişleri Bakanlığı, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın "İcbar Suretiyle İrtikap" (zorla rüşvet alma) ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde Eşme Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurdu. Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Tozan, geçici bir tedbir olarak derhal görevinden uzaklaştırıldı. İlçede şok etkisi yaratan bu karar, yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan kararlı adımlardan biri olarak nitelendirildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kimdir?

1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz Tozan, tüm eğitim hayatını burada tamamladı. Siyasete atılmadan önce uzun yıllar ticaretle uğraşan Tozan, yerel siyasetin basamaklarını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında tırmandı. 2014 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen ve yerel yönetim tecrübesi kazanan Tozan, 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın teveccühüyle Eşme Belediye Başkanı koltuğuna oturmuştu. Evli ve bir çocuk babası olan Tozan’ın görev süresi, yargı kararıyla kesintiye uğradı.

Eşme Belediyesi hangi partide?

Uşak’ın Eşme ilçesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçla el değiştirmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçmişti. Yılmaz Tozan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi kendi içerisinden yeni bir başkan vekili seçerek ilçedeki idari işleyişi sürdürecek.

"İcbar Suretiyle İrtikap" ne demek?

Hukuk dilinde "İcbar Suretiyle İrtikap", bir kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak bir kimseyi kendisine veya bir başkasına haksız kazanç sağlamaya zorlaması anlamına gelir. Yılmaz Tozan hakkındaki bu suçlamanın ve örgüt kurma iddiasının ayrıntıları, adli sürecin ilerlemesiyle birlikte daha da netleşecek.

Resmen açıklandı! Hagi'nin yeni görevi oldu
Resmen açıklandı! Hagi'nin yeni görevi oldu

Spor

Resmen açıklandı! Hagi'nin yeni görevi oldu

Seman Ağa görevine başladı
Seman Ağa görevine başladı

Dünya

Seman Ağa görevine başladı

Kuzey Kore’de gizlice kaydedilen görüntüler olay oldu! Kim Jong un resmen çıldıracak
Kuzey Kore’de gizlice kaydedilen görüntüler olay oldu! Kim Jong un resmen çıldıracak

Dünya

Kuzey Kore’de gizlice kaydedilen görüntüler olay oldu! Kim Jong un resmen çıldıracak

CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

